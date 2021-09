Tânărul ocupa funcţia de manager general, dar i-a spus tatălui său că nu crede că vaccinul a fost suficient testat astfel încât să-şi inoculeze serul anti-Covid. A fost momentul în care tatăl şi-a dat seama că nu mai are altceva de făcut decât să-şi concedieze propriul fiu, potrivit publicației Metro Online.

Demiterea fiului, cea mai grea zi din viața sa

Afaceristul a ţinut să precizeze că ziua în care şi-a concediat fiul a fost cea mai grea din viaţa lui şi vorbim despre un personaj care a activat în domeniu timp de circa 50 de ani.

„Am încercat să-l conving, dar mi-am dat seama că nu are rost şi am decis că nu o să-l oblig să facă ceva ce nu doreşte. Când mi-am dat seama că trebuie să merg la birou pentru a-mi da copilul afară am ştiut că o să fie cea mai dificilă zi din viaţa mea. El este viitorul acestei afaceri, chiar dacă nu a acceptat să se vaccineze anti-Covid. Sper ca într-o zi regulile să fie mai relaxate şi să pot să-l aduc înapoi în firmă”, a mai povestit tatăl.

Firmele de construcţii din Melbourne şi-au întrerupt activitatea timp de două săptămâni, din cauza creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus, iar de vineri cei care mai vor să lucreze în construcţii trebuie să prezinte dovada că s-au vaccinat anti-Covid-19.