O confuzie macabră

Totul a pornit de la un accident grav, în care un camion încărcat cu marfă a lovit mortal un tânăr. Cum victima nu avea documente de identitate asupra sa, autoritățile au apelat la rude pentru recunoaștere. Membrii familiei au identificat cadavrul, crezând că este vorba despre băiatul lor de 22 de ani.

Astfel, s-a organizat rapid înmormântarea, iar vestea „morții” sale s-a răspândit printre cunoscuți.

Momentul incredibil

Șocul cel mare a venit chiar în timpul ceremoniei funerare. Cel presupus mort a intrat, în carne și oase, la propria înmormântare. Invitații au rămas muți de uimire, incapabili să înțeleagă ce se întâmplă.

Tânărul le-a explicat celor de față că este viu și nevătămat, iar persoana din sicriu era, de fapt, un alt bărbat.

Ulterior, poliția a confirmat că s-a produs o identificare greșită a victimei. Rudele, aflate în șoc după accident, ar fi recunoscut cadavrul în mod eronat, ceea ce a dus la situația halucinantă.