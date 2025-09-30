Cine a fost Ioana Popescu?

Ioana Popescu, cunoscută ca jurnalistă, scriitoare și personaj monden, a încetat din viață recent, lăsând în urmă numeroase controverse, dar și amintiri în rândul celor care au fost aproape de ea.

Organizarea funeraliilor a fost gestionată de Mara Bănică, care a precizat că toate detaliile necesare unei înmormântări creștine au fost puse la punct. „S-a rezolvat aproape tot ce ține de înmormântare. Va avea parte de toate rânduielile necesare: transport, sicriu, colivă, colaci și prescuri. Cel mai probabil, ceremonia de înmormântare va avea loc miercuri”, a declarat aceasta pentru un site monden cunoscut.

Potrivit informațiilor oferite de aceeași sursă, trupul Ioanei Popescu a fost adus marți dimineață la capelă, iar seara, de la ora 17:00, are loc o slujbă religioasă. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge la capela cimitirului Berceni 2 până în ziua înmormântării.