Mai mult, au fost finalizate documentele necesare pentru ca asistenta socială să preia cazul. Cu toate acestea, un presupus iubit al Ioanei Popescu cere și el bani pe rețelele de socializare tot pentru înmormântare.

Ce se întâmplă cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu?

Trupul neînsuflețit al vedetei urmează să fie ridicat de la morgă de Asistența Socială. Asta pentru că părinții Ioanei Popescu nu mai sunt în viață, iar frații săi vitregi sunt stabiliți în Statele Unite ale Americii.

„Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul Ioan. Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială... din păcate, nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul să o ridice. Înseamnă că o să o înmormânteze statul.”, a transmis Mara Bănică.

În timp ce autoritățile au stabilit deja procedurile pentru înmormântare, în spațiul public au apărut controverse legate de un presupus iubit care cere donații pe rețele de socializare.

„Apelez la toți cunoscuții și prietenii Ioanei Popescu. Cine dorește să mă sprijine financiar pentru toate demersurile necesare înhumării ei, vă las un cont.” a scris presupusul iubit al vedetei.

„Îmi displace foarte tare că un om care a fost în viața ei pentru câteva săptămâni...strânge bani pe Revolut. Nu răspunde la numărul ăla. Foarte ciudat. Nu încurajez să dați bani.

Pot să înțeleg disperarea după bani, dar având în vedere bolile de care suferea Ioana, și nu intru în amănunte, cred mai important decât să strângă bani pe Revolut, ar fi să meargă să-și facă și el niște analize.”, a declarat jurnalista Mara Bănică.

Ioana Popescu fusese diagnosticată cu mai multe afecțiuni severe. Femeia s-a stins din viață pe 21 septembrie, la vârsta de 45 de ani.