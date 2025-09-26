Cunoscută pentru aparițiile sale controversate și pentru declarațiile directe, Ioana a fost o prezență constantă în spațiul public, fiind supranumită de tabloide „devoratoarea de fotbaliști”.

Pe lângă activitatea de jurnalistă, Ioana Popescu a fost și scriitoare, dar și actriță, implicată în diverse proiecte artistice. În ultima vreme, aceasta își exprima dorința de a intra în politică, dorind să aducă o schimbare prin implicare civică.

Cu ce probleme de sănătate se confrunta artista?

Potrivit apropiaților, jurnalista se confrunta de mai mult timp cu probleme medicale. Starea ei s-a agravat recent, iar în cele din urmă a sunat singură la ambulanță, după ce s-a simțit extrem de rău. Transportată la spital, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, Ioana stingându-se la Spitalul Sfântul Ioan din București.

Partenerul său a relatat că aceasta trecuse prin mai multe episoade de slăbiciune și dureri severe, însă amânase vizitele la spital. „Am aflat cu șoc și durere că Ioana a decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică”, a declarat acesta pentru presa mondenă.

Jurnalista Ioana Popescu a murit / Sursa foto - Facebook

O viață marcată de notorietate și controverse

De-a lungul timpului, Ioana Popescu a fost subiectul a numeroase articole din presa mondenă, datorită relațiilor sale cu mai mulți fotbaliști celebri, printre care Adrian Mutu, Ionuț Luțu, Răzvan Raț, Tibi Bălan și Yssouf Koné.

Deși eticheta de „devoratoare de fotbaliști” a urmărit-o constant, Ioana și-a continuat cariera în jurnalism și în lumea artistică, rămânând fidelă spiritului său nonconformist și declarațiilor tranșante.

Moartea sa neașteptată lasă în urmă tristețe și regrete în rândul colegilor de breaslă, al prietenilor și al celor care au cunoscut-o.