Suspiciuni și întrebări fără răspuns

Potrivit lui Mihai, vestea morții i-a fost comunicată prin telefon de un bărbat care s-a prezentat ca polițist. Acesta i-ar fi spus că Ioana a încetat din viață la Spitalul „Sfântul Ioan” din București, însă ulterior l-ar fi blocat pe rețelele de mesagerie. Situația i se pare suspectă, mai ales că nimeni nu i-a cerut să identifice trupul partenerei sale.

„Eu nu am văzut cadavrul. Nu am un act oficial. Dacă nu există corpul, atunci unde este ea?”, se întreabă bărbatul, care a anunțat inițial dispariția Ioanei la poliție.

Contradicții legate de spitalizare

Mihai afirmă că jurnalista nu ar fi fost internată la spitalul menționat de polițist, iar faptul că unele persoane ar fi vorbit cu ea chiar după momentul presupus al decesului alimentează și mai mult suspiciunile.

„Ți-am zis, 100% nu a fost la Sfântul Ioan. Atunci, unde a fost? E foarte ciudat că spitalul nu m-a sunat și că nu există o confirmare oficială”, a declarat acesta.

Apeluri și donații pentru înmormântare

Deși își exprimă îndoielile, Mihai a lansat apeluri pe rețelele de socializare pentru strângerea de fonduri necesare organizării unei înmormântări. Totuși, el admite că nu poate fi sigur dacă partenera sa a murit cu adevărat sau dacă „totul este o bulă mediatică”.

Bărbatul ia în calcul varianta ca Ioana să-și fi regizat dispariția cu ajutorul unui complice. „Poate și-a înscenat moartea, ca să iasă din lumina reflectoarelor sau pentru alte motive. Până nu văd dovada clară, nu pot spune că e adevărat”, a adăugat el.

Mihai spune că luni va merge la instituțiile abilitate pentru a obține confirmări oficiale. „Dacă nu există trupul, atunci întrebarea este: unde este Ioana?”, a conchis el.

Până la acest moment, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare care să clarifice situația.