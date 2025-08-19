Președintele american a fost surprins de presă cum îi șoptea lui Macron că Putin este pregătit să facă o înțelegere pentru el.

Trump i-a spus omologului său francez că va urma o trilaterală, iar Kremlinul ar fi dispus pentru încetarea războiului.

Trump, către Macron: „Putin vrea să facă o înțelegere pentru mine!”

Emmanuel Macron: „Vă mulțumesc că munciți din greu!”

Donald Trump: „Da, cred că, odată cu Putin, trebuie să mergem undeva.”

Emmanuel Macron: „Da.”

Donald Trump: „Și cred că vom merge la o trilaterală, știi, deci...”

Emmanuel Macron: „Și unde vreți să o faceți?”

Donald Trump: „Cred că vrea să facă o înțelegere (n.r. Putin). Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine. Înțelegeți asta? Oricât de nebunesc ar suna. Luați loc, luați loc, toată lumea. Cred că vom lăsa presa să intre un minut.”