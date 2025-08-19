Președintele american a fost surprins de presă cum îi șoptea lui Macron că Putin este pregătit să facă o înțelegere pentru el.
Trump i-a spus omologului său francez că va urma o trilaterală, iar Kremlinul ar fi dispus pentru încetarea războiului.
Trump, către Macron: „Putin vrea să facă o înțelegere pentru mine!”
Emmanuel Macron: „Vă mulțumesc că munciți din greu!”
Donald Trump: „Da, cred că, odată cu Putin, trebuie să mergem undeva.”
Emmanuel Macron: „Da.”
Donald Trump: „Și cred că vom merge la o trilaterală, știi, deci...”
Emmanuel Macron: „Și unde vreți să o faceți?”
Donald Trump: „Cred că vrea să facă o înțelegere (n.r. Putin). Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine. Înțelegeți asta? Oricât de nebunesc ar suna. Luați loc, luați loc, toată lumea. Cred că vom lăsa presa să intre un minut.”
President delulu Trump tells Macron, about Putin: "I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds." pic.twitter.com/cGcgZ7crTI— Anonymous (@YourAnonCentral) August 18, 2025