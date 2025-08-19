"I-am tot spus președintelui Trump, când am discutat din nou în Biroul Oval, suntem mai mulți care am făcut-o: în timp ce dumneavoastră negociați cu președintele Putin, el bombarda Ucraina. Prin urmare, acest lucru arată că e necesar ca mai întâi să înceteze masacrul printr-un armistițiu. Și mai arată ceva: la un moment dat, faptele vorbesc, intențiile. Asta este tot. Astăzi, Rusia, raportat la fapte, continuă războiul, îl amplifică, menține un război împotriva civililor ucraineni și nu dă niciun semnal că dorește sincer pacea.

Iar experiența pe care am avut-o în ultimii 15 ani cu domnul Putin, în abordarea lui, este ca de fiecare dată când crede că poate câștiga prin război, nu negociază pacea. Aceasta este realitatea, de aceea am tot zis și repetat ieri: avem un președinte american, președinți europeni și un președinte ucrainean care vor pacea.

Din partea mea, eu am mari îndoieli asupra unei păci voluntare dorite de președintele rus. Pentru că după ce a crezut atât de mult timp că va câștiga prin război, o va face.

Și că obiectivul lui final este să obțină maximum de teritorii, de a slăbi Ucraina, și să aibă o Ucraina care nu poate supraviețui singură, ci cu ajutor rusesc. E un pic prea evident pentru întreaga lume.

Prin urmare, obiectivul nostru este simplu, de a obține pacea cât mai repede, de a fi respectat dreptul internațional și suveranitatea Ucrainei, deci cu minimum de pierderi teritoriale posibile și, mai presus de orice, să ajutăm Ucraina să reziste la orice nouă agresiune, să avem o Ucraina care să aleagă Europa, să aibă această variantă, și să garantăm securitatea europenilor. Acestea sunt garanțiile de securitate pentru Ucraina astăzi și mâine și pentru noi, europenii, pentru că este securitatea noastră în joc", a transmis Macron într-un mesaj video postat pe rețeaua X.