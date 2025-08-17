La discuții a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar primul care a oferit declarații publice după reuniune a fost ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Acesta a transmis că „pentru ca pacea să se instaureze, trebuie să se exercite presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei”.

Finlanda confirmă consensul pentru susținerea Ucrainei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a scris pe platforma X că „astăzi, am participat la o reuniune a şefilor de stat şi de guvern din Coaliţia Voluntarilor în sprijinul Ucrainei”. El a subliniat că „există un consens puternic între ţările coaliţiei cu privire la necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei”.

Emmanuel Macron: „Nu pot exista discuții fără ucraineni și europeni”

Președintele francez Emmanuel Macron oferit declarații presei la finalul întâlnirii. „Există un singur agresor, Rusia. Există un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare, şi acesta este Rusia. Nu pot exista discuţii fără ucraineni şi europeni”, a afirmat liderul francez după cele două ore de discuții alături de cei 30 de membri ai Coaliției Voluntarilor.

El a atras atenția asupra gravității contextului actual: „Am pregătit această reuniune într-un context extrem de grav atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă”. Macron a precizat că obiectivul rămâne acela al unei păci „solide, durabile şi care să respecte suveranitatea teritorială a tuturor ţărilor”. Totodată, a avertizat: „Orice acord care se bazează pe absenţa armatei ucrainene nu ar fi sincer”.

„Rusia este o putere imperialistă şi revizionistă, care nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi neagresiune. Dacă astăzi suntem slabi în faţa Rusiei, vom pregăti conflictele de mâine. Acestea vor afecta ucrainenii. Şi poate că şi pe noi”, a adăugat președintele Franței.

Estonia și Lituania cer garanții ferme pentru Kiev

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a transmis că țara sa își asumă responsabilitatea în acest context. „Estonia îşi va face datoria”, a declarat acesta. El a mai precizat că „trebuie să ne concentrăm asupra garanţiilor de securitate ale Ucrainei. Aceasta înseamnă parametri-cheie cât mai apropiaţi de articolul 5”, referindu-se la principiul NATO privind apărarea colectivă.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a reiterat aceeași idee: Ucraina are nevoie de „garanţii reale de securitate”, inclusiv sprijin militar direct cu ajutorul Statelor Unite. „Sprijinul militar este vital pentru ca Ucraina să câştige pârghii în negocieri”, a notat acesta pe X.

António Costa și unitatea transatlantică

Șeful Consiliului European, António Costa, a insistat asupra necesității unei cooperări strânse între Uniunea Europeană și Statele Unite. „Unitatea transatlantică este esenţială în acest moment” pentru a se ajunge la o pace durabilă în Ucraina, a declarat el. În plus, Costa a arătat că „dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, UE şi SUA trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei”. Totodată, a salutat „disponibilitatea Statelor Unite de a participa la furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei”.

Mesajul Poloniei înainte de negocierile de la Washington

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a reamintit pe X că „reuniunea coaliţiei occidentale a voluntarilor pentru Ucraina s-a încheiat înaintea negocierilor de mâine de la Washington”. Acesta a punctat din nou că presiunea trebuie exercitată asupra agresorului, nu asupra victimei.

Mesajul României, prin vocea lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a postat pe Facebook un mesaj legat de rezultatele videoconferinței: „Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției Voluntarilor, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri”.

