Planul de pace în 28 de puncte al Washingtonului pentru o soluționare a conflictului din Ucraina nu a fost discutat în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, a declarat miercuri consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de agenția publică Tass.

„Planul de pace nu a fost încă discutat în detaliu cu nimeni. L-am văzut, ne-a fost transmis, dar nu au avut loc discuții”, a menționat Ușakov. El a adăugat, în context, că propunerile necesită „o analiză cu adevărat serioasă, o discuție serioasă”.

„Unele aspecte pot fi privite în mod pozitiv, dar multe dintre ele necesită o discuție specializată între experți”, a spus oficialul de la Kremlin.

Consilierul lui Putin a precizat, totodată, că o delegație a Rusiei s-a întâlnit la Abu Dhabi cu oficiali ucraineni și americani și a confirmat că s-a ajuns la un acord preliminar pentru ca emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, să viziteze Moscova săptămâna viitoare. Conform sursei citate, la discuții vor participa mai mulți oficiali ai administrației americane „implicați în afacerile ucrainene”.