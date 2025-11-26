În declaraţii pentru grupul media RND şi ziarul spaniol El Pais, Rutte a explicat că, deşi planul revizuit în comun de SUA şi Ucraina conţine elemente promiţătoare, există în continuare probleme nerezolvate care cer atenţie diplomatică suplimentară.

Ucraina a anunţat marţi că este de acord cu principalele puncte ale planului de pace propus, conform informaţiilor oficiale din guvernele celor două ţări.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că doar câteva puncte rămân încă disputate, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să discute personal cu liderul de la Casa Albă luna aceasta.

Washingtonul a prezentat în săptămâna precedentă un plan în 28 de puncte, document care a fost primit cu critici din partea Ucrainei şi a aliaţilor europeni, aceştia considerând că reflectă prea multe concesii în favoarea intereselor Rusiei.

Oficialii americani, ucraineni şi europeni s-au întâlnit recent la Geneva pentru a revizui final propunerea, iar Rutte a calificat aceste negocieri ca fiind productive, dar a subliniat că reprezintă doar un prim pas către discuţii structurate mai profunde.

În plus, Rutte a pus în evidenţă situaţia dificilă a ruşilor pe front, precizând că Rusia a suferit pierderi militare mari, aproximativ 20.000 de soldaţi lunar. El a adăugat că Moscova a câştigat foarte puţin teren în Ucraina, avansând doar câţiva metri pe zi şi reuşind să ocupe în acest an doar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean, în contextul în care un milion de militari ruşi au fost ucişi sau grav răniţi de la începutul războiului.