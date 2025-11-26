Mark Rutte îndeamnă Ucraina să negocieze în continuare cu SUA în privința planului de pace. Șeful NATO îndeamnă la prudență

Mark Rutte crede că planul de pace al SUA pentru Ucraina necesită încă negocieri substanţiale (foto: arhivă)

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment privind aşteptările legate de propunerea de pace a Statelor Unite pentru Ucraina, subliniind că planul propus necesită încă runde importante de negocieri.

În declaraţii pentru grupul media RND şi ziarul spaniol El Pais, Rutte a explicat că, deşi planul revizuit în comun de SUA şi Ucraina conţine elemente promiţătoare, există în continuare probleme nerezolvate care cer atenţie diplomatică suplimentară.

Ucraina a anunţat marţi că este de acord cu principalele puncte ale planului de pace propus, conform informaţiilor oficiale din guvernele celor două ţări.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că doar câteva puncte rămân încă disputate, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să discute personal cu liderul de la Casa Albă luna aceasta.

Washingtonul a prezentat în săptămâna precedentă un plan în 28 de puncte, document care a fost primit cu critici din partea Ucrainei şi a aliaţilor europeni, aceştia considerând că reflectă prea multe concesii în favoarea intereselor Rusiei.

Oficialii americani, ucraineni şi europeni s-au întâlnit recent la Geneva pentru a revizui final propunerea, iar Rutte a calificat aceste negocieri ca fiind productive, dar a subliniat că reprezintă doar un prim pas către discuţii structurate mai profunde.

În plus, Rutte a pus în evidenţă situaţia dificilă a ruşilor pe front, precizând că Rusia a suferit pierderi militare mari, aproximativ 20.000 de soldaţi lunar. El a adăugat că Moscova a câştigat foarte puţin teren în Ucraina, avansând doar câţiva metri pe zi şi reuşind să ocupe în acest an doar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean, în contextul în care un milion de militari ruşi au fost ucişi sau grav răniţi de la începutul războiului.