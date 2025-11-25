„Ucrainenii au acceptat acordul de pace”, a declarat oficialul american pentru CBS News. „Există câteva detalii minore care trebuie rezolvate, dar ei au acceptat un acord de pace.”

Consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, s-a arătat optimist că președintele Volodimir Zelenski ar putea efectua o vizită la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru a parafa formal acordul.

În paralel, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a fost prezent la Abu Dhabi pentru discuții cu oficiali ruși, indicând pași activi în procesul diplomatic.

„Rămânem foarte optimiști. Secretarul Driscoll este optimist. Sperăm să primim în curând un răspuns din partea rușilor. Lucrurile se mișcă rapid”, a spus oficial militar american aflat în Abu Dhabi.

În acest moment, Rusia nu a comentat oficial asupra acordului.

Ministrul de externe Serghei Lavrov a spus că Rusia apreciază poziția SUA în inițiativa de soluționare a conflictului, dar a subliniat că informațiile complete vor fi divulgate doar după finalizarea oficială a acordurilor, așteptând să fie informată asupra rezultatelor consultărilor cu Ucraina și Europa.

Secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat marți, într-o postare pe rețelele sociale, că echipa de negociatori a țării a „ajuns la un acord de principiu privind termenii principali” ai unui document discutat la Geneva, în weekend, împreună cu oficiali americani și europeni.

„Contăm acum pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori. Așteptăm cu nerăbdare organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie pentru a finaliza ultimele etape și a încheia un acord cu președintele Trump”, a spus Umerov în postarea sa de marți de pe X.