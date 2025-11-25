Într-o postare pe Facebook, secretarul Consiliului Național de Apărare și Securitate, Rustem Umerov, a spus că țara sa apreciază întâlnirile „productive și constructive” desfășurate duminică la Geneva între delegațiile ucraineană și americană, precum și eforturile președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului în curs.

„Delegările noastre au ajuns la o înțelegere comună asupra termenilor de bază ai acordului discutat la Geneva”, a declarat Umerov, subliniind că Kiev contează acum pe sprijinul partenerilor europeni pentru pașii următori.

El a adăugat că se așteaptă, de asemenea, să organizeze o vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în SUA „la cea mai potrivită dată din noiembrie” pentru a finaliza ultimele etape și a încheia un acord cu Trump.

Reprezentanți ai SUA, Ucrainei și aliaților europeni s-au întâlnit duminică la Geneva pentru a discuta propunerea de a pune capăt războiului de peste trei ani și jumătate.

Trump a spus că planul redactat de SUA nu ar fi „oferta finală”, întrucât propunerea a stârnit îngrijorări la Kiev și printre aliații săi.

Zelenski a declarat luni seară că, în urma negocierilor, planul, care inițial conținea 28 de puncte, are acum „mai puține puncte” și „multe dintre elementele corecte”.

În aceeași zi, consilierul prezidențial rus Yuri Ușakov a spus că SUA urmează să contacteze Moscova „în curând” pentru a discuta planul redactat de americani, subliniind că nu au fost încă stabilite aranjamente concrete pentru astfel de discuții.

El a confirmat că Rusia este familiară cu o versiune a propunerii americane care se aliniază cu înțelegerile atinse în timpul unui summit între Trump și Putin, desfășurat în Alaska la începutul acestui an.