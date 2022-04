Explozii au fost auzite în primele ore ale zilei, în orașul rus Belgorod, în apropiere de granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, iar un depozit de muniție din provincie a luat foc.

Gladkov a spus că niciun civil nu a fost rănit în incendiul care a izbucnit la o instalație din apropierea satului Staraya Nelidovka și care a fost ulterior stins.

Ammo depot is on fire in the Belgorod region pic.twitter.com/1BmMU0OHcU