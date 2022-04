„Vizita a avut două obiective: primul ar fi să exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean în fața invaziei Rusiei și tot să condamnăm această invazie neprovocată, și de a stabili și de a continua discuțiile privind sprijinul pe care România îl acordă poporului ucrainean.

Am să încep prin a exprima încă odată cât de afectați am fost cu toții față de ceea ce am văzut în Irpin și Borodianka, două localități care au fost lovite fără a se ține cont de nimc, unde și-au pierdut viața oameni nevinovați, au fost distruse școli, spitale și am putut să vedem cum autoritățile depun eforturi să poate preda to ceea ce poate să însemne o așa zisă revenire la normalitate.

Este inadmisibil să fie atacate obiective civile în care își pierd viața oameni nevinovați”, a spus premierul României, miercuri.

„Am subliniat solidaritatea arătată de România încă din primul moment al războiului, empatia și generozitatea poporului, dar și măsurile luate la nivel guvernamental pentru refugiați.

Am discutat despre demersurile făcute de România pentru asigurarea facilităților de trecere a frontierei. Am analizat posibilitatea de a deschide noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina”, a mai declarat premierul.

„Au fost evenimentele de la Tiraspol. Am considerat că este important să existe o analiză echilibrată a acestor incidente, iar la nivelul autorităților să existe o abordare astfel încât să nu generăm o escaladare a situației de securitate și așa destul de fragilă”, a continuat Nicolae Ciucă.