Comandantul Brigăzii 36 Marine a Ucrainei asediată la Mariupol, în combinatul Azovstal, încercuit de trupele ruse, a făcut un apel către liderii internaționali pentru o „extracție” de militari și civili asemănătoare operațiunii Dunkerque din al doilea război mondial, scrie BBC. Maiorul Serhii Volina se referă la celebra evacuare de la Dunkerque (Dunkirk), operațiune cu numele de cod Dynamo, din perioada 27 mai – 4 iunie 1940. Atunci au fost evacuate trupele aliate staționate pe plajele și în portul Dunkerque din nordul Franței, britanici, francezi, belgieni, fiind izolați și încercuiți de armata germană, situație asemănătoare cu cea impusă de Putin celor adăpostiți în Azovstal, din orașul asediat Mariupol.

Comandantul batalionului de pușcași marini, maiorul Serhii Volina, a declarat, în mesajul video, difuzat de jurnalistul Cristopher Miller, că, în prezent, există 600 de răniți în stare gravă, iar sute de civili vor rămâne în curând fără hrană. El spune că nu există medicamente și nici condiții de tratament pentru răniți, iar sute de civili, inclusiv copii, trăiesc în condiții insalubre, iar proviziile de apă și mâncare sunt pe terminate.

Apelul vine după ce pușcașii marini ucraineni și luptătorii din batalionul Azov au rămas blocați complet, alături de civili, în subsolurile din combinatul Azovstal, de aproape o săptămână. Putin a ordonat blocarea totală a celor din Azovstal, militari și civili, după ce a anunțat triumfal „eliberarea” Mariupol, alături de Șoigu, pe 21 aprilie.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH