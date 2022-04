Vladimir Putin a salutat „eliberarea” Mariupol de trupele ruse, după ce ministrul Apărării Serghei Şoigu i-a spus că forţele ruse controlează acum oraşul-port ucrainean în afara fostei fabrici de oțel - Azovstal.

În Azovstal se adăpostesc aproximativ o mie de civili și mai mulți militari din batalionul 36 al armatei ucrainene şi batalionul Azov.

Putin a anunțat, în cadrul aceleiași discuții televizate cu Șoigu, la postul Russia 24, că anulează planurile de a asalta combinatul siderurgic, unde ultimele trupe de luptă ucrainene au rezistat atacurilor rusești din ultimele zile.

Liderul de la Kremlin a declarat că „nu este nevoie să se urce în aceste catacombe și să se târască în subteran prin aceste instalații industriale. Ar fi „nepractic” să asalteze imensa zonă industrială, unde se spune că ar fi rămas peste 2.000 de militari ucraineni”, notează BBC.

Dar a dat ordin de sigilare a fabricii Azovstal, cerând „blocarea acestei zone industriale, pentru ca nici măcar o muscă să nu poată scăpa”, în cadrul aceleiași întâlniri televizate.

Putin le-a adresat și un apel luptătorilor ucraineni aflaţi în Azovstal care nu s-au predat încă, transmiţându-le că Rusia îi va trata cu respect şi le va acorda asistenţă medicală celor răniţi, potrivit EFE, relatează agerpres.ro.

