Între timp, Statele Unite s-au angajat să furnizeze armamentul necesar Ucrainei în lupta contra invadatorilor ruși. Cancelarul Austriei se duce la Moscova pentru a discuta cu Putin.

Mai multe explozii au avut loc în Nikolaev, oraș-port din sudul Ucrainei. Șeful administrației regionale din Mikolaev, Vitali Kim, a confirmat informația, dar nu a oferit alte detalii. Totuși, localnicii spun că sunt cele mai puternice deflagrații de la începutul războiului. Au fost sparte geamurile la kilometri distanță și au apărut crăpături în mai multe blocuri.

Alte atacuri cu rachete au avut loc în regiunile ucrainene Luhansk și Dnipropetrovsk. Bombardamentele au distrus complet aeroportul din orașul Dnipro.

Zece civili, printre care și un copil, au fost uciși în Harkov și alți 11 au fost grav răniți, a anunțat șeful Administrației Regionale Harkov.

Bilanțul morților în atacul care a vizat gara din Kramatorsk a crescut la 57.

Peste 1.200 de cadavre au fost descoperite în regiunea Kiev de când forțele rusești s-au retras din zonă. Între timp, tensiunile par să escaladeze. Ramzan Kadyrov, șeful republicii ruse Cecenia, a declarat că va avea loc o ofensivă a forțelor ruse nu numai asupra portului asediat Mariupol, ci și asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba a declarat că va fi "extrem de dificil" să se gândească la negocieri cu Rusia, după masacrul de la Bucha și atacul cu rachete din Kramatorsk.

Statele Unite sunt hotărâte să furnizeze Ucrainei „armele de care are nevoie pentru a se apăra şi a împiedica Rusia să cucerească mai mult teritoriu şi să ţintească civili”, a declarat Jake Sullivan, consilierul de securitate al Casei Albe. Totodată, el a avertizat că noul comandat al forţelor ruse în Ucraina, Alexander Dvornikov ar putea organiza atacuri care vizează civilii.

La rândul său, Zelenski a declarat că are încredere în propriile forțe armate, dar din păcate nu are încredere că va primi tot ce are nevoie din partea Statelor Unite.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin. Deplasarea la Moscova vine la scurt timp după ce Nehammer a fost la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Volodimir Zelenski.