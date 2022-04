"Le este frică să recunoască faptul că, timp de decenii, au adoptat poziţii greşite şi au cheltuit resurse colosale pentru a susţine zero-urile umane pe care doreau să le construiască drept viitori eroi ai prieteniei ucraineano-ruse", a afirmat liderul de la Kiev în mesajul său video zilnic de duminică seara, relatează Agerpres.



Potrivit președintelui Zelenski, încercarea Moscovei "de a construi propriul popor în Ucraina" nu a funcţionat pentru că aceşti oameni "nu făceau altceva decât să-şi îndese banii din Rusia în propriile buzunare".



Pentru a acoperi aceste greşeli, au fost făcute noi greşeli, a arătat Zelenski, subliniind, totodată, că, făcând acest lucru, Rusia s-a lipsit pe sine de toate instrumentele politice şi în final a început actualul război.



Volodimir Zelenski a atras, de asemenea, atenția asupra faptului că Rusia încearcă să arunce vina pentru tot pe țara sa.

"Ei au cotropit Crimeea, iar noi se presupune că am fi vinovaţi pentru aceasta. Ei au distrus orice viaţă normală în Donbas, iar noi am fi de vină pentru aceasta. Ucid oameni în ţara noastră de opt ani şi ei spun că acest lucru s-a întâmplat din vina noastră. În final, ei au declanşat un război la scară mare împotriva noastră şi, din nou, noi am fi de vină. Ei fac toate acestea din laşitate pură", a arătat liderul de la Kiev.