Război în Orientul Mijlociu. Trump dă asigurări că ostilitățile se vor încheia în scurt timp, însă Iranul continuă să lovească ținte din regiune – LIVE TEXT

În Orientul Mijlociu, potrivit lui Trump, obiectivele sale militare sunt aproape „atinse”, iar strâmtoarea Ormuz se va redeschide „în mod natural” la finalul conflictului, care ar trebui să se producă în două până la trei săptămâni. Pe teren însă, ostilitățile continuă, iar Teheranul nu dă semne că și-ar fi epuizat capacitatea de a ataca.

UPDATE - Șefa diplomației UE susține extinderea misiunii Aspides pentru a proteja rute maritime cheie

Uniunea Europeană trebuie să își extindă misiunea navală Aspides, ca parte a unor măsuri mai ample de protejare a rutelor maritime cheie de perturbările provocate de războiul lansat de SUA și Israel cu Iranul, a declarat joi șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, citată de Reuters.

”Această cale navigabilă este un bun public global. Iranul nu poate fi lăsat să perceapă țărilor o taxă pentru a permite trecerea navelor. Dreptul internațional nu recunoaște scheme de trecere contra cost.

Astăzi, am analizat măsuri diplomatice, economice și de securitate pentru a restabili trecerea în siguranță, alături de colaborarea cu industria transportului maritim. Misiunea navală Aspides a UE a asistat deja 1.700 de nave în Marea Roșie și trebuie extinsă. Nu ne putem permite să pierdem o altă rută comercială critică”, a scris Kallas pe X.

UPDATE - Putin a vorbit cu prinţul moştenitor saudit despre Orientul Mijlociu şi cooperarea în cadrul OPEC+

Preşedintele rus Vladimir Putin şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS) au discutat joi, într-o convorbire telefonică, despre criza din Orientul Mijlociu şi cooperarea în cadrul OPEC+, a anunţat Kremlinul, informează Reuters.

„S-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la deteriorarea situaţiei militare şi politice din regiune, victimele civile şi distrugerea infrastructurii de importanţă strategică”, se arată într-un comunicat.

Kremlinul a declarat că ambele părţi au subliniat necesitatea încetării imediate a ostilităţilor şi intensificării eforturilor diplomatice în vederea soluţionării conflictului, care a izbucnit pe 28 februarie, când Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului.

Putin şi MBS au remarcat că problemele legate de producţia şi transportul de energie generate de criză afectează securitatea energetică globală, a declarat Kremlinul.

„În acest sens, a fost subliniată importanţa eforturilor comune depuse cu participarea Rusiei şi a Arabiei Saudite în cadrul „OPEC+” pentru stabilizarea pieţei mondiale a petrolului”, menţionează comunicatul.

UPDATE - Austria a refuzat solicitările SUA de a traversa spațiul său aerian pentru operațiuni militare legate de Iran. Austria a refuzat solicitările formulate de SUA de a-i utiliza spațiul aerian pentru operațiuni militare împotriva Iranului. Ministerul austriac al Apărării a invocat legea privind neutralitatea țării în motivarea refuzului.

UPDATE - Emmanuel Macron îl acuză pe Donald Trump că goleşte NATO de substanţă

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, îl acuză joi pe omologul său american Donald Trump de faptul că goleşte NATO de substanţă prin faptul că creează ”zilnic îndoială cu privire la angajamentul său” în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP.

”Dacă crreăm în fiecare zi îndoială cu privire la angajamentul nostru, o golim de dubstanţă”, a declarat şeful statului francez în timpul unei vizite de stat la Seul.

”Este o responsabilitate pe care şi-a asumă în prezent autorităţile americane spunând în fiecare dimineaţă că vom face asta, nu vom face asta sau ailaltă”, a continuat el.

”Se vorbeşte prea mult şi merge prea mult în toate sensurile. Avem toţi nevoie de stabilitate, de calm, de întoarcerea la pace. Ăsta nu e un spectacol”, a continuat el.

Atât în privinţa NATO, cât şi a Războiului din Iran, ”trebuie să fim serioşi, iar atunci când vrem să fim serioşi nu spunem zilnic contrariul a ceea ce am spus cu o zi mai înainte”, a criticat Emmanuel Macron comunicarea lui Donald Trump.

UPDATE Marea Britanie găzduiește joi discuții între 35 de țări privind redeschiderea strâmtorii Ormuz

Marea Britanie va găzdui joi o rundă de discuții menite să formeze o coaliție de țări care să exploreze modalități de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, după ce președintele american Donald Trump a declarat că asigurarea securității acestei căi navigabile vitale este o problemă pe care trebuie să o rezolve alte națiuni, transmite Reuters.

UPDATE - Armata israeliană anunță că a lovit o bază militară a Gardienilor Revoluției iraniene

Armata israeliană a transmis miercuri că a lansat „un val de atacuri la scară largă asupra infrastructurilor regimului terorist iranian din Teheran”, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram. Printre țintele vizate s-ar fi aflat „o bază a forțelor terestre ale Gardienilor Revoluției”, precum și „un post de comandament mobil” unde, conform armatei israeliene, se aflau comandanți iranieni.

Militarii au mai precizat că a fost lovit și „un depozit de rachete balistice aparținând unei unități de rachete din zona Tabriz”, în cadrul operațiunilor menite să „diminueze arsenalul de rachete al regimului iranian”.

UPDATE - Cel puțin trei morți într-o lovitură israeliană în sudul Libanului

O lovitură aeriană israeliană asupra unui imobil cu două etaje din localitatea Kfar Sir, în sudul Libanului, a provocat cel puțin 3 morți, potrivit Agenției Naționale de Informații (NNA).

Atacul a avut loc în zorii zilei, iar clădirea vizată a fost grav avariată. NNA mai precizează că avioane israeliene au bombardat și zonele Harouf și Zibdine, unde o locuință a fost complet distrusă.

Incidentul se înscrie într-o serie de raiduri repetate în sudul Libanului, într-un context regional extrem de tensionat.

UPDATE - Armata israeliană anunță interceptarea unei noi salve de rachete iraniene

Armata israeliană a anunțat joi că a contracarat o nouă serie de rachete lansate din Iran, a patra în decurs de șase ore, în timp ce sirenele de alertă au răsunat în mai multe zone din nordul Israelului. Potrivit autorităților militare, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate imediat pentru a intercepta proiectilele detectate în direcția teritoriului israelian. Serviciile de urgență au precizat că nu au fost raportate victime.

UPDATE - Hezbollah revendică atacuri cu rachete și drone asupra nordului Israelului

Mişcarea libaneză Hezbollah a revendicat joi mai multe atacuri cu rachete și drone asupra unor poziții israeliene din zona de frontieră. În comunicate succesive, gruparea pro-iraniană a afirmat că a vizat militari israelieni în două puncte de la graniță și a lansat drone asupra unui sat din nordul Israelului. Autoritățile israeliene au confirmat declanșarea alertelor în regiune, însă nu au raportat victime sau pagube.

UPDATE - În discurul său către națiune, președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite sunt „foarte aproape” de a-și atinge obiectivele militare în conflictul declanșat împreună cu Israelul împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a prezentat operațiunile drept o serie de „victorii decisive”, deși nu a oferit nicio perspectivă clară asupra încheierii războiului. Trump a amenințat că va lovi Iranul „extrem de dur” în următoarele două-trei săptămâni, declarând că regimul de la Teheran ar putea fi „trimis înapoi la vârsta de piatră”.

UPDATE - Situația globală rămâne tensionată din cauza blocării strâmtorii Ormuz și alimentează temerile privind o criză economică majoră. Analiștii subliniază că operațiunea, inițial prezentată drept una limitată, s-a transformat într-un conflict fără o strategie clară de ieșire, amplificând riscurile de escaladare regională și presiunea asupra aliaților occidentali.