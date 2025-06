Cum s-a produs tragedia aviatică?

Potrivit anchetatorilor și mărturiilor supraviețuitorilor, avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială dens populată, iar decizia pilotului de a evita o arie mai aglomerată ar fi salvat zeci de vieți. În ciuda eforturilor sale, aeronava a lovit un bloc în care locuiau 18 familii. Toate persoanele din acel imobil au pierit în urma impactului devastator.

Un singur pasager a supraviețuit accidentului. Este vorba despre Vishwash Kumar Ramesh, care a relatat presei internaționale momentele cumplite trăite la bord. „Totul s-a întâmplat brusc. La scurt timp după decolare, am simțit o vibrație ciudată, apoi au apărut lumini verzi și albe în cabină. Avionul părea că accelerează în picaj, iar prin hublou am văzut că ne apropiem de o zonă rezidențială. Am crezut că e sfârșitul. Când am deschis ochii, eram încă în viață. Fratele meu, care era alături de mine, nu a supraviețuit", a declarat bărbatul.

De asemenea, o localnică a relatat pentru presa indiană spaima trăită în acele clipe: „Totul s-a cutremurat. Fumul și flăcările s-au ridicat instantaneu. Ne aflam la doar câțiva metri. Dacă avionul ar fi căzut puțin mai aproape, nu am mai fi fost în viață. Cred că pilotul a făcut tot ce a putut ca să ne ferească.”

Ancheta autorităților indiene este în plină desfășurare. Primele concluzii sugerează o defecțiune majoră imediat după decolare, urmată de o tentativă disperată de aterizare forțată. Deși pilotul și echipajul nu au supraviețuit, modul în care a fost gestionat zborul în ultimele sale secunde este acum considerat un gest eroic, demn de recunoștință națională.