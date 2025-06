Geller a relata că el însuși a început să fie fascinat de proprietățile ezoterice ale numărului 11 cu zeci de ani în urmă.

"Am început să trăiesc această întâmplare destul de bizară când aveam patruzeci de ani, la început am crezut că este o coincidențe: stăteam cu spatele la un ceas digital și ceva mă făcea să mă întorc și observam că ora va fi 11:11. Astfel de incidente s-au înmulțit, voi fi cazat în camerele de hotel de la etajul 11, camera 1111. Am început să observ aceste cifre pe computere, cuptoare cu microunde, mașini, documente etc. Am decis să scriu despre asta pe site-ul meu. Am fost imediat inundat de sute de e-mailuri din întreaga lume. Indivizii îmi spuneau propriile lor povești 11:11, spunând aproape întotdeauna „Am crezut că mi s-a întâmplat doar mie”. Îmi este greu să descifrez despre ce este vorba, dar intuiția mea îmi spune că este un semn cosmic spiritual puternic.

Cred că oamenii care au contact constant cu fenomenele 1111 au de îndeplinit un fel de misiune pozitivă. Este încă un mister pentru mine ce trebuie să facem cu toții sau de ce suntem cu toții adunați și conectați împreună, dar este foarte real și tangibil, simt că este extrem de pozitiv, aproape ca și cum ar fi o entitate gânditoare care ne trimite aceste semne fizice și vizuale din univers. Într-o zi bănuiesc că vom afla adevăratul sens din spatele acestui fenomen nedumerit. S-ar putea să vi se întâmple și vouă după ce ați citit această postare", a scris Geller.

Parapsihologul israelian a devenit celebru încă din anii '70, prin telekinezie, presupusa capacitatea de a mișca sau a deforma obiecte prin puterea minții. În deceniile care au urmat, fostul spion israelian și colaborator al CIA a devenit o personalitate extrem de cunoscut si controversată. La un moment dat, a afirmat că echipele americane care l-au prins pe dictatorul Sadam Hussein ar fi fost ghidate de el, în baza unei viziuni pe care a avut-o cu câțiva ani înainte.