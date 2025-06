Tragedia a avut loc joi, 12 iunie, în vestul Indiei, când un avion Air India cu destinația Londra s-a prăbușit la câteva minute după decolarea de pe aeroportul din Ahmedabad. La bord se aflau 242 de persoane – pasageri și membri ai echipajului. Doar unul a supraviețuit.

Supraviețuitorul, identificat ca Vishwashkumar Ramesh, a povestit pentru televiziunea publică indiană cum a reușit să iasă din epavă înainte ca aeronava să fie cuprinsă de flăcări. Potrivit declarațiilor sale, a folosit o breșă formată în fuselaj pentru a se târî afară dintre resturi.

„Am reușit să mă desprind de scaun, am împins cu piciorul și m-am strecurat printr-o deschizătură. Am ieșit târâș, iar primul impuls a fost să îmi sun familia și să le spun că sunt viu”, a relatat Ramesh.

În imagini devenite virale pe rețelele de socializare, bărbatul poate fi văzut plimbându-se la marginea zonei de impact, vizibil șocat, dar cooperant cu echipele de intervenție.

Another footage of sole #AirIndiaPlaneCrash survivor Ramesh has surfaced — he is seen walking casually with a phone in his hand...

