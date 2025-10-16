Descoperirea a fost făcută vineri, 10 octombrie 2025, după ce vecinii au alertat poliția din cauza unui miros puternic provenit din apartament.

Descoperire macabră după cinci zile de tăcere

Potrivit autorităților, cele două nu mai fuseseră văzute de aproximativ cinci zile. În momentul în care echipele de intervenție au pătruns în locuință, au găsit trupurile neînsuflețite ale mamei și fiicei, aflate în camere diferite: influencerița era în dormitor, iar fiica ei, în sufragerie.

În urma examinării la fața locului, anchetatorii nu au identificat semne de violență pe trupurile celor două.

„O expertiză preliminară nu a relevat urme de agresiune. Corpurile au fost duse la medicină legală, însă cauza morții nu a putut fi stabilită până acum. Vor fi realizate teste suplimentare pentru a clarifica circumstanțele decesului”, se arată într-un comunicat al autorităților braziliene.

Cine era Lidiane Aline Lorenço

Victima adultă, Lidiane Aline Lorenço, era o figură cunoscută pe rețelele sociale din Brazilia. Tânăra de 33 de ani era model, studentă la medicină și activă pe Instagram, unde avea peste 54.000 de urmăritori. Alături de fiica ei, Miana, de 15 ani, împărtășea adesea momente din viața personală și profesională.

Moartea lor a șocat comunitatea online, unde sute de mesaje de condoleanțe au fost postate în ultimele zile.

Anchetă în desfășurare

Deocamdată, anchetatorii nu exclud nicio ipoteză. Specialiștii iau în calcul posibilitatea unei intoxicații sau a unui incident legat de gaz ori substanțe chimice, însă rezultatele oficiale vor fi comunicate abia după finalizarea analizelor de laborator.

Trupurile celor două au fost transportate în orașul natal, Santa Cecília, în statul Santa Catarina, unde au fost înmormântate pe 12 octombrie.

Cazul rămâne sub investigația poliției din Rio de Janeiro, care încearcă să stabilească exact ce s-a petrecut în apartamentul influenceriței și al fiicei sale.