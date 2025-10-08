Doliu în muzica din România. A murit un membru al Trupei Direcția 5: „Am fost împreună 30 de ani!“

Lumea muzicii românești este în doliu. Trupa Direcția 5 a anunțat cu profundă durere dispariția colegului și prietenului lor, Marius Keseri, cel care le-a fost alături mai bine de trei decenii.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri“, este mesajul emoționant publicat de formație pe pagina oficială de Facebook.

Un muzician cu o carieră impresionantă

Potrivit informațiilor publice, Marius Keseri a fost toboșarul trupei Direcția 5, dar și un instrumentist cu o carieră bogată în muzica românească. De-a lungul timpului, a colaborat cu formații importante precum Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de Sunet, Metrock și Voltaj ’88, contribuind la evoluția scenei rock autohtone.

Colegii de breaslă și fanii și-au exprimat rapid tristețea în mediul online, unde mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul trupei.

                                                                Marius Keseri a murit / Sursa foto - Facebook

Mesaje pline de durere din partea fanilor

„Ce veste tristă... Dumnezeu să-l ierte!”, a scris un admirator al formației.
„Ce repede s-a dus... Drum lin către stele, Marius!”, a transmis un alt fan îndurerat.
„Dumnezeu să te odihnească în pace, prietene! Condoleanțe familiei și trupei Direcția 5!”, se mai arată într-unul dintre mesajele postate pe rețelele de socializare.

Trupa Direcția 5, fondată la începutul anilor ’90, este una dintre cele mai longevive și îndrăgite formații din România, iar Marius Keseri a fost o prezență constantă pe scenă, contribuind la sound-ul distinctiv al grupului.

Dispariția sa lasă un gol imens atât în inimile colegilor, cât și în sufletele celor care l-au admirat și i-au ascultat muzica de-a lungul anilor.