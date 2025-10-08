„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri“, este mesajul emoționant publicat de formație pe pagina oficială de Facebook.

Un muzician cu o carieră impresionantă

Potrivit informațiilor publice, Marius Keseri a fost toboșarul trupei Direcția 5, dar și un instrumentist cu o carieră bogată în muzica românească. De-a lungul timpului, a colaborat cu formații importante precum Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de Sunet, Metrock și Voltaj ’88, contribuind la evoluția scenei rock autohtone.

Colegii de breaslă și fanii și-au exprimat rapid tristețea în mediul online, unde mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul trupei.

Marius Keseri a murit / Sursa foto - Facebook

Mesaje pline de durere din partea fanilor

„Ce veste tristă... Dumnezeu să-l ierte!”, a scris un admirator al formației.

„Ce repede s-a dus... Drum lin către stele, Marius!”, a transmis un alt fan îndurerat.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, prietene! Condoleanțe familiei și trupei Direcția 5!”, se mai arată într-unul dintre mesajele postate pe rețelele de socializare.

Trupa Direcția 5, fondată la începutul anilor ’90, este una dintre cele mai longevive și îndrăgite formații din România, iar Marius Keseri a fost o prezență constantă pe scenă, contribuind la sound-ul distinctiv al grupului.

Dispariția sa lasă un gol imens atât în inimile colegilor, cât și în sufletele celor care l-au admirat și i-au ascultat muzica de-a lungul anilor.