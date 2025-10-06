Incidentul s-a petrecut în noaptea dintre 30 septembrie și 1 octombrie, într-un complex rezidențial din Nigeria. Potrivit primelor informații, aproximativ 15 indivizi au pătruns în apartamentul tinerei, provocând pagube materiale și un haos total.

Speriată, prezentatoarea a încercat să fugă, aruncându-se de la etajul trei. Medicii ajunși la fața locului au găsit-o în stare de inconștiență și au început manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, viața ei nu a mai putut fi salvată.

O tânără ambițioasă, cu o carieră promițătoare

Somtochukwu Christelle Maduagwu era cunoscută pentru activitatea sa la postul ARISE News, unde lucra ca prezentatoare, reporter și producător. De profesie avocat, tânăra îmbina pasiunea pentru drept cu cea pentru jurnalism și se remarcase prin profesionalism, inteligență și o prezență carismatică pe ecran.

Absolventă a unei universități din Marea Britanie, Somtochukwu era considerată o voce influentă în presa nigeriană, fiind apreciată pentru implicarea sa în proiecte sociale și pentru modul în care reușea să aducă subiecte relevante în atenția publicului.

Jurnalista din Nigeria a murit la doar 29 de ani / Sursă foto - Facebook

Reacția televiziunii ARISE News

Instituția media la care a lucrat a transmis un mesaj de condoleanțe profund emoționant, în memoria tinerei jurnaliste:

„Cu inimile îndurerate, conducerea și echipa ARISE News anunță trecerea în neființă a iubitei noastre colege, prezentatoare de știri, reporteriță și producătoare. Ea a murit tragic în urma unui jaf armat la reședința sa, anchetat în prezent de poliție.

Somtochukwu nu a fost doar o colegă, ci o voce plină de viață, apropiată de telespectatori și de echipa noastră. Transmitem condoleanțe părinților, fraților, familiei extinse și prietenilor ei în aceste momente greu de imaginat.”

Ancheta este în desfășurare

Poliția nigeriană a deschis o anchetă de amploare pentru identificarea celor aproximativ 15 suspecți care ar fi participat la jaf. Până în acest moment, niciunul dintre atacatori nu a fost prins, iar anchetatorii continuă verificările în zonă.

Apartamentul tinerei se afla într-un complex rezidențial parțial locuit, fapt care ar fi îngreunat intervenția rapidă a vecinilor sau a forțelor de ordine.

Moartea lui Somtochukwu Christelle Maduagwu a provocat o undă de șoc în Nigeria și în lumea media internațională. Colegii și prietenii o descriu ca pe o persoană caldă, ambițioasă și dedicată profesiei — o tânără care avea toată viața înainte, dar al cărei destin s-a frânt tragic în doar câteva clipe.