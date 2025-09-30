Fotbalistul a murit imediat după meci

Incidentul s-a produs sâmbătă, în timpul confruntării din liga a cincea contra echipei Revilla. În minutul 60, tânărul goalkeeper a încercat să respingă o minge printr-o intervenție spectaculoasă, dar a intrat violent în coliziune cu un jucător advers. Lovitura i-a provocat un traumatism cranian grav, iar sportivul și-a pierdut imediat cunoștința.

Primul ajutor a fost acordat chiar pe teren, de către antrenor și o asistentă aflată în tribună, iar ulterior a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Marques de Valdecilla din Santander. Acolo, medicii l-au internat la terapie intensivă și au luptat să-i salveze viața.

Din păcate, eforturile nu au avut succes. După două stopuri cardiace, Raul Ramirez s-a stins din viață luni, lăsând în urmă o comunitate îndurerată și o carieră frântă mult prea devreme.

Clubul Colindres și adversarii de la Revilla au transmis mesaje de condoleanțe familiei și apropiaților, iar presa spaniolă notează că tragedia a cutremurat întreaga regiune.

Raul Ramirez a murit / Sursa foto - Presa străină