Sportivul s-a prăbușit brusc în vestiar, la scurt timp după încheierea unui meci, sub privirile îngrozite ale colegilor săi.

Nicolas Dalliere a murit

Primele informații arată că jucătorul ar fi suferit un stop cardiac imediat după partidă. Echipajele medicale au ajuns rapid și au încercat să îl resusciteze minute în șir, însă toate eforturile s-au dovedit zadarnice.

Pentru colegi, antrenori și suporteri, șocul a fost uriaș. „Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru întreaga familie din Estrablin”, a transmis primarul localității, Denis Peillot.

Nicolas Dalliere, cunoscut de prieteni și suporteri sub porecla „Dada”, era văzut ca un jucător promițător, dar și ca un tânăr mereu zâmbitor și dedicat echipei. Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în comunitatea fotbalistică.

În semn de omagiu, CF Estrablin a decis să dispute meciul din Cupa Franței împotriva formației Goal FC. Înaintea startului, stadionul a păstrat un minut de reculegere, iar un banner cu chipul portarului a fost ridicat în tribune. Atmosfera a fost una copleșitoare, dovadă a impactului pe care „Dada” l-a avut asupra celor din jur.

Nicolas Dalliere a murit la 23 de ani / Sursa foto - Facebook