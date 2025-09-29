Tragedie în fotbalul francez: un portar de 23 de ani s-a prăbușit și a murit în vestiar

Tragedie în fotbalul francez: un portar de 23 de ani s-a prăbușit și a murit în vestiar
Tragedie în fotbalul francez: un portar de 23 de ani s-a prăbușit și a murit în vestiar

Fotbalul din Franța este zguduit de o veste cutremurătoare. Nicolas Dalliere, tânărul portar al echipei CF Estrablin, și-a pierdut viața sâmbătă, 27 septembrie 2025, la doar 23 de ani.

Sportivul s-a prăbușit brusc în vestiar, la scurt timp după încheierea unui meci, sub privirile îngrozite ale colegilor săi.

Nicolas Dalliere a murit

Primele informații arată că jucătorul ar fi suferit un stop cardiac imediat după partidă. Echipajele medicale au ajuns rapid și au încercat să îl resusciteze minute în șir, însă toate eforturile s-au dovedit zadarnice.

Pentru colegi, antrenori și suporteri, șocul a fost uriaș. „Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru întreaga familie din Estrablin”, a transmis primarul localității, Denis Peillot.

Nicolas Dalliere, cunoscut de prieteni și suporteri sub porecla „Dada”, era văzut ca un jucător promițător, dar și ca un tânăr mereu zâmbitor și dedicat echipei. Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în comunitatea fotbalistică.

În semn de omagiu, CF Estrablin a decis să dispute meciul din Cupa Franței împotriva formației Goal FC. Înaintea startului, stadionul a păstrat un minut de reculegere, iar un banner cu chipul portarului a fost ridicat în tribune. Atmosfera a fost una copleșitoare, dovadă a impactului pe care „Dada” l-a avut asupra celor din jur.

Imagine

                                           Nicolas Dalliere a murit la 23 de ani / Sursa foto - Facebook