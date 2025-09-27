Ambasador al Științei

Ion Jianu a fost un adevărat ambasador al Universității Craiova, dedicându-și viața și activitatea pasiunii pentru „Campioana unei mari iubiri”. Prin munca sa de documentare, dar și prin numeroasele volume publicate, el a reușit să aducă mai aproape de suporteri momentele de glorie ale clubului.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Universitatea Craiova pierde un om care și-a dedicat viața clubului și care a rămas mereu alături de echipă, indiferent de vremuri”, au transmis reprezentanții clubului.

Prin dispariția lui Ion Jianu, Universitatea Craiova pierde nu doar un suporter devotat, ci și un cronicar al istoriei sale, un om care a iubit necondiționat culorile alb-albastre.