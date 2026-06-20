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Extern· 1 min citire
Nicușor Dan și Recep Erdogan, întâlnire la Istanbul înainte de Summit-ul NATO
Nicușor Dan și Recep Erdogan
Publicat20 iun. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, se întâlnește astăzi cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Cei doi participă împreună la o ceremonie militară de predare a unei nave către Marina Română.
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