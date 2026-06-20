Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Nicușor Dan și Recep Erdogan, întâlnire la Istanbul înainte de Summit-ul NATO

Nicușor Dan și Recep Erdogan

Nicușor Dan și Recep Erdogan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, se întâlnește astăzi cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Cei doi participă împreună la o ceremonie militară de predare a unei nave către Marina Română.

Evenimentul are loc la Șantierul Naval din Istanbul și marchează intrarea oficială a navei în dotarea Marinei Române.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă va contribui la întărirea capacităților de apărare ale României la Marea Neagră.

În plus, cei doi lideri vor discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor danrecep erdoganintalnireturciaistanbul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe