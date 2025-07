Incidentul a oferit telespectatorilor o pauză binevenită și a fost întâmpinat cu zâmbete și reacții pozitive online.

Brian Stelter, în vârstă de 39 de ani, discuta despre procesul de 10 miliarde de dolari intentat de fostul președinte Donald Trump publicației Wall Street Journal, când fiul său de 5 ani și-a făcut apariția neașteptată în colțul ecranului. Deși Stelter părea a fi într-un studio profesional – îmbrăcat la patru ace, cu fundal neutru albastru –, apariția copilului a dezvăluit că interviul era, de fapt, transmis de acasă.

Zâmbitor și vizibil curios, băiețelul a intrat rapid în cadru, stârnind o reacție subtilă din partea gazdei Jessica Dean, care a reușit să-și păstreze calmul și tonul profesionist, în ciuda momentului amuzant. Stelter, vizibil stânjenit, și-a continuat comentariul fără să se abată de la subiect, dar nu a ezitat să menționeze incidentul la finalul intervenției.

„Îmi cer scuze pentru copilul meu de 5 ani... e ora de culcare aici, la noi acasă”, a glumit Stelter.

Jessica Dean a reacționat cu zâmbet și eleganță:

„Suntem o emisiune de familie. Întotdeauna e bine să avem un ajutor în plus în platou.”

Momentul a fost intens comentat pe rețelele sociale, unde internauții au apreciat autenticitatea și spontaneitatea scenei.

„@brianstelter Se pare că ai avut parte de un co-prezentator adorabil”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter).

„E amuzant și uman. Asta se întâmplă când lucrezi de acasă”, a adăugat altul.

„LOL, da, am făcut tot ce-am putut să nu izbucnesc în râs când s-a strecurat în cadru.”

Incidentul aduce aminte de alte momente similare petrecute în epoca muncii de acasă, în care viața personală și profesională se întâlnesc inevitabil – uneori chiar în direct.

🚨NEW: @brianstelter's 5-year-old keeps popping into frame during his "CNN Newsroom" appearance🤣@DailyCaller pic.twitter.com/YlOvFPI5NI