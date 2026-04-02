Macron a răspuns atacurilor lui Donald Trump. Replica președintelui francez după ironiile la adresa soției sale. „Nu merită un răspuns!” - VIDEO

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a comentat joi afirmațiile făcute de Donald Trump, spunând că acestea „nu sunt nici elegante, nici la înălţime”. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite oficiale în Coreea de Sud.

Macron a ales să nu intre într-un schimb de replici și a închis subiectul rapid: „Nu merită un răspuns”. Declarațiile liderului francez vin după ce Donald Trump a făcut comentarii ironice la adresa lui Macron și a soției acestuia, în cadrul unui prânz privat organizat la Casa Albă.

🚨 MACRON on TRUMP: "They don't deserve a response. These comments are neither elegant nor up to the mark."



The French President declining to engage — but making sure the message lands anyway. 🇫🇷#Macron #Trump #France #Breaking pic.twitter.com/xPQLUO9uUD

Emmanuel Macron a răspuns ironiilor lui Donald Trump

„Nu aveam nevoie de ei, dar le-am cerut-o oricum”, a declarat Trump.

“Am sunat Franţa, pe Macron, a cărui soţie îl tratează extrem de urât. El încă se recuperează după lovitura de dreapta pe care a primit-o în falcă”, a spus Trump.

În același discurs, Trump a criticat și NATO, dar și pe premierul britanic Keir Starmer, acuzând lipsa de sprijin în contextul conflictului din Iran. Remarca lui Trump face trimitere la un episod din mai 2025, când a apărut un videoclip în care Brigitte Macron părea să îl împingă pe președintele francez în timpul unei vizite în Vietnam.

La acel moment, Macron a respins interpretările apărute și a spus că imaginile au fost folosite într-o campanie de dezinformare. De această dată, Macron a ales un răspuns scurt și calm, fără să continue disputa. Mesajul său sugerează că nu dorește să amplifice tensiunile, în ciuda tonului folosit de Trump.