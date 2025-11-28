Pompierii au reuşit, în mare parte, să ţină sub control incendiul care a distrus comeplexul rezidenţial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po.

Proprietatea cu opt blocuri-turn unde locuiau peste 4.600 de persoane se afla în renovare şi era învelită în schele de bambus şi plasă verde când a izbucnit incendiul, miercuri după-amiază, flăcările răspândindu-se rapid.

Poliţia a anunţat că a arestat trei oficiali ai companiei de construcţii, sub suspiciunea de omor prin imprudenţă, întrucât au fost folosite materiale nesigure, inclusiv panouri de spumă inflamabilă care au blocat ferestrele.

Pompierii continuă să intervină, vineri dimineaţă, la complexul care încă arde mocnit.

”Vom încerca să intrăm cu forţa în toate apartamentele din cele şapte clădiri, pentru a ne asigura că nu mai sunt alte eventuale victime”, a declarat, vineri dimineaţă, directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri, Derek Chan.

279 de persoane erau încă pe listele cu dispăruţi, joi dimineaţă, însă numărul nu a fost actualizat de peste 24 de ore.

Chan a afirmat că 25 de apeluri către Departamentul de Pompieri, prin care se cerea ajutor, au rămas nerezolvate, între care trei primite în ultimele ore, acestea fiind tratate cu prioritate.

Bilanţul deceselor confirmate se ridică la 94, vineri dimineaţă, a afirmat Autoritatea Spitalelor. Doi dintre cei morţi erau de naţionalitate indoneziană, lucrând ca menajere, a arătat Consulatul indonezian.

Incendiul este cel mai grav din Hong Kong din 1948 încoace. Atunci, 176 de persoane au murit într-un incendiu la un depozit. Incendiul este comparat cu cel de la Turnul Grenfell din Londra, în care au murit 72 de oameni, în 2017. Vina pentru acel incendiu a fost atribuită firmei care a îmbrăcat exteriorul în material inflamabil.