Incendiul, cel mai grav din ultimele decenii, a izbucnit miercuri după-amiază într-un complex de opt clădiri care adăpostea în total aproximativ 2.000 de apartamente, în Tai Po, în nordul Hong Kongului.

Evenimentul a provocat un val de şoc în această regiune cu statut special a Chinei, care se numără printre cele mai dens populate şi cu cele mai înalte clădiri de locuit din lume.

Joi, în zori, apartamentele încă ardeau, potrivit jurnaliştilor AFP, chiar dacă intensitatea focului a scăzut considerabil în primele ore ale dimineţii. În jurul orei 09:00 (01:00 GMT), fum negru continua să se ridice din complexul imobiliar construit în anii 1980, cu turnuri de aproximativ 30 de etaje.

Cel puţin 44 de persoane au murit în incendiu, potrivit ultimului bilanţ comunicat joi dimineaţă de pompieri. Printre acestea se numără şi un pompier în vârstă de 37 de ani. În plus, 279 de persoane sunt încă date dispărute, potrivit şefului executivului din Hong Kong, John Lee. Cu toate acestea, echipele de salvare au anunţat ulterior că au luat legătura cu mai multe dintre persoanele date dispărute.

Poliţia a anunţat că a arestat trei bărbaţi în legătură cu incendiul, după descoperirea unor materiale inflamabile abandonate în timpul lucrărilor de întreţinere, care au dus la „propagarea rapidă” a focului. Aceştia sunt suspectaţi de omor din culpă.

Incendiul s-a propagat rapid de la o clădire la alta, alimentat de vânt. Schele de bambus, emblematice pentru Hong Kong, înconjurau aceste clădiri în renovare şi probabil au luat foc primele. Flăcări, jar şi fum ieşeau din clădiri în timpul nopţii, peisajul fiind unul apocaliptic.

Peste 900 de persoane au fost primite în adăposturi provizorii, unde voluntarii le-au oferit sprijin moral şi pături.

Incendiile au constituit mult timp un flagel în Hong Kong, în special în cartierele sărace. Însă întărirea măsurilor de securitate în ultimele decenii a făcut ca acestea să devină mai rare.