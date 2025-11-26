Tragedie în Hong Kong. Patru morți și opt răniți într-un incendiu devastator care a cuprins trei blocuri de 35 de etaje - FOTO/VIDEO

Locuitorii cartierului au acuzat o proastă coordonare a pompierilor
Patru persoane, printre care și un pompier, au murit, iar alte opt au fost rănite într-un incendiu major izbucnit într-un cartier din Hong Kong. Flăcările au cuprins trei blocuri rezidențiale de 35 de etaje, unde mai mulți locatari au rămas blocați. Atenție: imagini și informații cu puternic impact emoțional!

Flăcările și fumul dens continuau să devasteze clădirile, iar echipajele de intervenție se luptau cu un incendiu de proporții.

Poliția a primit multiple apeluri prin care oamenii semnalau că sunt prinși în clădiri, iar cel puțin un bărbat a suferit arsuri severe, conform raportărilor South China Morning Post. Incendiul s-a extins pe schelele de bambus instalate în exteriorul complexului rezidențial, ceea ce a facilitat propagarea rapidă a focului.

Imaginile video surprinse la fața locului arătau flăcări intense și arderi rapide, generând panică în rândul tuturor oamenilor.

Potrivit Departamentului pentru Servicii de Pompieri din Hong Kong, incendiul a fost raportat în jurul amiezii și a fost clasificat la nivelul 4 din 5 al alarmei, indicând o gravitate foarte mare a situației.

Eforturile pompierilor sunt în plină desfășurare pentru a stăpâni focul și pentru a evacua în siguranță rezidenții afectați de acest incendiu devastator. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ofere ajutor celor în nevoie.

 
 
 
 
 
O postare distribuită de South China Morning Post (@scmpnews)

 

 

