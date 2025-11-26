Flăcările și fumul dens continuau să devasteze clădirile, iar echipajele de intervenție se luptau cu un incendiu de proporții.

Poliția a primit multiple apeluri prin care oamenii semnalau că sunt prinși în clădiri, iar cel puțin un bărbat a suferit arsuri severe, conform raportărilor South China Morning Post. Incendiul s-a extins pe schelele de bambus instalate în exteriorul complexului rezidențial, ceea ce a facilitat propagarea rapidă a focului.

Imaginile video surprinse la fața locului arătau flăcări intense și arderi rapide, generând panică în rândul tuturor oamenilor.

Potrivit Departamentului pentru Servicii de Pompieri din Hong Kong, incendiul a fost raportat în jurul amiezii și a fost clasificat la nivelul 4 din 5 al alarmei, indicând o gravitate foarte mare a situației.

Eforturile pompierilor sunt în plină desfășurare pentru a stăpâni focul și pentru a evacua în siguranță rezidenții afectați de acest incendiu devastator. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ofere ajutor celor în nevoie.

🚨BREAKING:🇭🇰 Shocking video from frequent explosions & raging scaffolding fire at Wang Fuk Court in Tai Po, trapping many residents 1 seriously burned. pic.twitter.com/e117x1f5K7 — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) November 26, 2025