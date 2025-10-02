Forțele franceze au descins la bordul unei nave rusești

Forțele franceze au descins la bordul unei nave rusești
Forțele franceze au descins la bordul unei nave rusești

Alertă în Marea Baltică! Soldații francezi au urcat la bordul unui petrolier, suspectat că ar fi folosit pentru lansarea dronelor care au blocat aeroporturile din Danemarca săptămâna trecută.

Nava, legată de Rusia și sancționată internațional, a fost redirecționată spre Franța pentru anchete. 

Anchetă pe nava suspectată pentru drone în Danemarca

Nava transporta 750.000 de barili de țiței din Rusia spre India, dar a fost oprită în largul Atlanticului de autoritățile franceze.

 Incidentul a avut loc după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian danez și au oprit temporar aeroporturile din Copenhaga și Aalborg. 

Ancheta va descoperi dacă petrolierul a fost folosit ca platformă de lansare a dronelor.

 Navele implicate fac parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, folosită pentru transporturi de petrol pe ascuns. 

 