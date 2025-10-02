Nava, legată de Rusia și sancționată internațional, a fost redirecționată spre Franța pentru anchete.

Anchetă pe nava suspectată pentru drone în Danemarca

Nava transporta 750.000 de barili de țiței din Rusia spre India, dar a fost oprită în largul Atlanticului de autoritățile franceze.

Incidentul a avut loc după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian danez și au oprit temporar aeroporturile din Copenhaga și Aalborg.

Ancheta va descoperi dacă petrolierul a fost folosit ca platformă de lansare a dronelor.

Navele implicate fac parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, folosită pentru transporturi de petrol pe ascuns.