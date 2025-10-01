Senatorul republican Steve Daines, președintele subcomitetului și inițiatorul audierii, a transmis că: „Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”.

Rolul României în securitatea regională

Discuțiile din Senat au subliniat contribuția României la consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Țara noastră a fost prezentată ca un pilon al apărării și descurajării, cu investiții semnificative în domeniul militar, inclusiv prin dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa. România a fost apreciată și pentru eforturile de a-și întări independența energetică și pentru potențialul său de a deveni un furnizor de securitate în regiune.

SUA au trimis urgent României radare ultraperformante pentru monitorizarea Mării Negre. Dronele rusești, printre țintele vânate

Energia, o miză strategică

Dezbaterile au evidențiat faptul că România poate juca un rol central în reducerea dependenței statelor vest-europene de gazele rusești. Proiecte precum Coridorul Vertical și exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră au fost menționate drept soluții pentru diversificarea rutelor de aprovizionare.

Reacția ambasadorului Andrei Muraru

Ambasadorul României, Andrei Muraru, a fost prezent la audiere. După eveniment, oficialul român a declarat: „Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există nici un interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi, atât senatorii americani, cât și experții audiați subliniind rolul României de aliat-cheie al SUA în regiune. S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare”.

Experți americani implicați în dezbateri

La audierea din Senat au luat cuvântul și experți de marcă în politica externă și securitate: Matthew Boyse, Senior Fellow la Hudson Institute, Centrul pentru Europa și Eurasia; dr. S. Frederick Starr, președintele fondator al Institutului pentru Asia Centrală și Caucaz din cadrul American Foreign Policy Council; și Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică la Center for European Policy Analysis (CEPA).

Context geopolitic tensionat

Audierea a avut loc pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, conflict care a amplificat vulnerabilitățile regiunii Mării Negre. Senatorii și experții prezenți au transmis că menținerea unei strategii americane active în zonă este esențială atât pentru Statele Unite, cât și pentru aliații europeni.

Modernizare strategică. România și SUA întăresc securitatea Mării Negre: echipamentele primite de țara noastră