Ce a transmis Mark Rutte?

Afirmația vine în contextul susținerii declarațiilor recente făcute de președintele american Donald Trump, care a subliniat că o astfel de măsură poate fi luată atunci când situația o impune, transmite Reuters.

„Dacă este necesar. Așadar, sunt întru totul de acord cu președintele Trump: dacă este necesar”, a spus Mark Rutte, într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends” difuzată de Fox News.

Șeful NATO a explicat că deciziile legate de astfel de incidente nu se iau arbitrar, ci pe baza unor evaluări făcute de specialiștii militari. „Forțele aliate sunt instruite să analizeze fiecare amenințare și să decidă dacă aeronavele rusești pot fi escortate în afara spațiului NATO sau dacă se impun măsuri suplimentare”, a precizat Rutte.

Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din estul Europei și al intensificării zborurilor militare rusești în apropierea frontierelor Alianței.