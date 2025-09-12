Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunțat vineri lansarea acestei noi activități de vigilență sporită pe Flancul Estic al Alianței, sub autoritatea SACEUR - Eastern Sentry.



"Măsurile defensive circumscrise acestei activități sunt un răspuns necesar la activitățile iresponsabile și periculoase ale Rusiei, care au implicații negative grave asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice", subliniază MAE în comunicatul transmis Agerpres.



Ministerul român reafirmă că această activitate militară va fi agilă, flexibilă și va acoperi ansamblul acțiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, pe întregul Flanc estic, implicând atât capabilități aeriene, cât și terestre. De asemenea, va încorpora tactici și tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, cum ar fi cele provenite din utilizarea dronelor.



Lansarea "Eastern Sentry" reprezintă o măsură de consolidare coerentă și adaptată la natura și intensitatea amenințărilor la adresa securității Alianței pe Flancul Estic. Este totodată o dovadă de solidaritate aliată și un angajament ferm de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO, susține MAE.

"România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic și un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât și prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii și în alte regiuni de pe Flancul Estic", afirmă MAE în comunicat.

Reacția MApN

Operația NATO "Eastern Sentry", anunțată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat - precum cazul recent din Polonia, situațiile din România, unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național, și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic, precizează, vineri, Ministerul Apărării Naționale (MApN).



Potrivit MApN, noua operație este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, precum și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient.



"România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic", se arată într-un comunicat al MApN.

Ministerul Apărării Naționale le mulțumește aliaților pentru sprijinul constant și pentru contribuția lor la consolidarea posturii de apărare și descurajare, reafirmând angajamentul României de a participa activ la implementarea noii operații NATO.



"Anunțul secretarului general al NATO și al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea și stabilitatea noastră și a întregii Alianțe", a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.



El a arătat că operația NATO Eastern Sentry are ca obiectiv principal apărarea Alianței și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone provenind din Federația Rusă.



"Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența și capacitatea de reacție necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce privește România, măsurile luate la nivel național, inclusiv actualizarea legislației și poziționarea fermă a țării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înțelegere a acestei amenințări și la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare", a spus ministrul.

