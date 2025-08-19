Mark Rutte a spus că, fără implicarea președintelui american, blocajul impus de Vladimir Putin în conflictul din Ucraina nu ar fi putut fi depășit. De asemenea, Rutte a mai spus și că Trump investește mult în apărarea Americii și a statelor membre NATO.

Mark Rutte îl laudă pe Donald Trump

„Ceea ce spunea el este că SUA cheltuie mult mai mult pentru apărarea sa și, prin urmare, pentru apărarea colectivă a teritoriului NATO decât europenii.

Și sper că americanii văd asta, probabil unul dintre cele mai mari succese de politică externă ale președinției sale, ale lui Trump, este că în timpul summitului NATO ne-am angajat colectiv la această cheltuială de 5%, inclusiv 3,5% pentru cheltuieli de apărare de bază. Asta este la fel ca ceea ce cheltuie SUA, deci acum egalizăm ceea ce cheltuie SUA cu ceea ce cheltuie europenii.

Fără președintele Trump... acest blocaj cu Putin nu ar fi fost rupt. El a fost singurul care a putut face asta, începând din februarie.”, a transmis șeful NATO - Mark Rutte.