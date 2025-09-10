Incidentul a avut loc în aprilie anul trecut, în orașul Hejin. Camera de bord a vehiculului a surprins momentul în care bărbatul a deschis brusc portiera și s-a aruncat pe șosea, după o replică a femeii. Potrivit anchetei, aceasta, identificată cu numele Liu, i-ar fi spus: „Ai tot repetat că vrei să mori. N-ai murit deja?” – cuvinte care ar fi declanșat gestul extrem.

De la ceartă la tragedie

Liu îl luase pe bărbat din orașul său natal, Yuncheng, și îl adusese la Hejin. Inițial, a încercat să-l calmeze, dar discuția s-a transformat rapid într-o dispută tensionată. În urma gestului său, victima a fost transportată de urgență la spital, însă, în ciuda unei săptămâni de tratamente, medicii nu i-au mai putut salva viața.

La început, poliția a solicitat arestarea femeii pentru omor din culpă. Totuși, procurorii au considerat că relația dintre cei doi și circumstanțele cazului ridică semne de întrebare cu privire la încadrările legale.

În cele din urmă, dosarul a fost soluționat prin mediere. Liu a fost de acord să ofere familiei defunctului o compensație de 218.000 de yuani (aproximativ 31.000 de dolari). După plata sumei, rudele bărbatului au transmis o scrisoare de iertare. Procurorii au stabilit că neglijența femeii a fost „minoră” și au decis să nu o aresteze, iar cazul a fost clasat de poliție.

Autoritățile au anunțat, de asemenea, demararea unui program de asistență pentru familia bărbatului, care se confruntă cu dificultăți financiare.