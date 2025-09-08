Tragedie pe DN 73, după nuntă: un bărbat a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă

Accident rutier
Accident rutier

Un accident rutier cu final tragic a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe drumul național 73, în localitatea Dragoslavele, județul Argeș. Un bărbat de 62 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și a căzut într-o râpă, izbindu-se violent de un copac.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor informații, victima se întorcea de la o nuntă atunci când a pierdut controlul volanului. Mașina distrusă a fost descoperită de apropiații bărbatului, care au alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Câmpulung, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru șofer, acesta fiind declarat decedat.

„Ajunși la locul solicitării, colegii noștri au identificat o victimă de sex masculin, fără semne vitale”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.