Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor informații, victima se întorcea de la o nuntă atunci când a pierdut controlul volanului. Mașina distrusă a fost descoperită de apropiații bărbatului, care au alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Câmpulung, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru șofer, acesta fiind declarat decedat.

„Ajunși la locul solicitării, colegii noștri au identificat o victimă de sex masculin, fără semne vitale”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.