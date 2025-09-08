Cum s-a produs tragedia?

Potrivit autorităților locale, vehiculul transporta aproximativ 35 de români veniți la muncă sezonieră, în special pentru culesul strugurilor din renumita regiune viticolă. În timpul deplasării, șoferul ar fi încercat să evite un autoturism care circula din sens opus, moment în care autocarul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de salvare, iar patru pasageri care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale. Din fericire, nu au fost înregistrate victime în stare gravă.

Polițiștii francezi au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Testele efectuate șoferului pentru consum de alcool sau substanțe interzise au ieșit negative.

Incidentul a atras atenția presei din Franța, mai ales că ruta respectivă este una intens circulată, iar transportul muncitorilor sezonieri din Europa de Est către podgoriile din regiunea Bordeaux este foarte frecvent în această perioadă.