Scenele terifiante surprind oameni înarmați în timp ce atacă convoiul închisorii pentru a elibera un deținut poreclit ”Musca”.

Acesta era considerat deosebit de periculos și fusese condamnat pentru răpire și sechestrare.

În momentul atacului, acesta se deplasa în alt oraș pentru a participa la o ședință de judecată.

#NEW ⚡️🇫🇷—A convoy containing prisoners was ambushed in the Incarville region of France. While 5 prisoners escaped, 3 guards lost their lives. pic.twitter.com/8Sb5Mu0Vwr