Actorul Leslie Jordan a murit luni, la vârsta de 67 de ani, în timp ce se afla la volanul maşinii sale în Hollywood, Los Angeles.

Actorul american a scăpat controlul mașinii sale, un BMW, și a intrat într-o clădire, pierzându-și cunoștința. Din păcate, echipa medicală ce a ajuns la locul accidentuui nu au mai putut face nimic și au declarat decesul.

Cel mai probabil, Leslie Jordan a suferit un atac de cord sau un atac cerebral înainte de accident, însă acest lucru va fi stabilit după necropsie.

Leslie Jordan era cunoscut pentru show-uri TV şi filme ca "Will & Grace", "Hearts Afire", "The Cool Kids", "Call me Kat" sau "American Horror Story".

Actorul George Takei, cunoscut din serialul de televiziune Star Trek a confirmat moartea lui Lesllie Jordan.

„Sunt uluit de moartea lui Leslie Jordan, care ne-a încântat cu numeroasele sale roluri la televiziune și film.

Leslie, suntem zdrobiți de pierderea ta și ne va lipsi veselia și spiritul tău inimitabil”, a transmis George Takei într-un mesaj pe Twitter.