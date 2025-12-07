O fotografie falsă generată de inteligența artificială a provocat oprirea trenurilor în Marea Britanie, după ce părea să arate daune majore la un pod, în urma unui cutremur. Incidentul a creat întârzieri pe zeci de linii feroviare și a atras atenția autorităților.

Incidentul a avut loc după un cutremur resimțit miercuri seară, 3 decembrie, în Lancashire și în sudul zonei Lake District, în nord-vestul Angliei. Pe rețelele de socializare a fost distribuită o fotografie care părea să surprindă avarii grave la podul Carlisle din Lancaster: balustrade rupte, moloz sub structură și un crater în asfalt, potrivit publicației BBC.

Fotografia a fost creată cu AI

În realitate, construcția era complet intactă, însă Network Rail, operatorul rețelei feroviare din Marea Britanie, a suspendat circulația ca măsură de precauție. Zeci de trenuri au înregistrat întârzieri, unele afectate până în Scoția. Linia feroviară a fost redeschisă complet după câteva ore, iar Network Rail i-a îndemnat pe oameni să „se gândească la impactul serios pe care îl pot avea” înainte de a crea sau distribui imagini false.