Bărbatul a lucrat cu armata americană și CIA în Afganistan și a ajuns în Statele Unite la o lună după retragerea precipitată a forțelor americane din această țară în timpul președinției lui Joe Biden, în august 2021, transmite canalul de televiziune Fox News.

Informația este confirmată și de directorul CIA, John Ratcliffe, care a spus că suspectul a lucrat cu Statele Unite în Kandahar, în sudul Afganistanului, unde se afla una dintre cele mai importante baze militare americane.

„În urma retragerii dezastruoase din Afganistan a lui Joe Biden, administrația Biden a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite în septembrie 2021 pe baza colaborării sale anterioare cu guvernul american, inclusiv cu CIA, în calitate de membru al unei forțe partenere în Kandahar”, a declarat Ratcliffe pentru Fox News.

Anchetatorii l-au identificat pe suspect drept Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani din statul Washington, au declarat, pentru Reuters, doi oficiali ai administrației Trump, ambii sub condiția anonimatului. Atacul este investigat ca un act de terorism, a mai spus unul dintre oficiali.

Lakanwal a venit în SUA în urmă cu patru ani, în cadrul Operațiunii „Allies Welcome”, potrivit celui de-al doilea oficial, un program din era Biden pentru relocarea a mii de afgani care au ajutat SUA în timpul războiului din Afganistan și care erau vulnerabili la represalii din partea talibanilor aflați la putere după retragerea SUA. El a fost procesat prin Aeroportul Internațional Washington Dulles pe 8 septembrie în 2021.

Lakanwal a solicitat azil în decembrie 2024, solicitarea sa primind răspuns pozitiv în luna aprilie a acestui an, la trei luni după preluarea funcției de către președintele Donald Trump, a spus una dintre sursele Reuters.

Din informațiile existente, bărbatul nu are antecedente penale.

Doi membri ai Gărzii Naționale americane au fost împușcați mortal miercuri în Washington DC, nu departe de Casa Albă, în ceea ce autoritățile descriu a fi un atac „țintit”. Suspectul afgan, și el rănit prin împușcare, a fost arestat în legătură cu acest atac armat.