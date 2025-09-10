Cum s-a descoperit cazul

Alertarea autorităților a venit de la vecinii unui adăpost pentru animale, care au sesizat un miros puternic provenind de la autoturism și au sunat la poliție. Echipele de intervenție au identificat trupul neînsuflețit, despre care se presupune că ar fi o femeie.

„Am fost anunțați în această dimineață, iar mașina se află aici de câteva zile”, a declarat Robert Peters, purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles. Vehiculul, înmatriculat în Texas, aparține lui David Anthony Burke, cunoscut sub numele de scenă D4vd, conform ABC7.

Rapperul se afla în turneu în momentul descoperirii / Sursa foto - Instagram

Reacția artistului

Rapperul se află în prezent în turneu și, prin intermediul reprezentantului său, a transmis că va colabora cu anchetatorii pentru clarificarea situației.

Până acum, aceasta este singura declarație publică făcută de D4vd după descoperirea cadavrului. Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmărind să stabilească identitatea victimei și circumstanțele în care a murit.