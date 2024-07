Familiile britanice care se îndreaptă spre Spania, Portugalia și Maroc pentru vacanțele de vară în această săptămână au fost avertizate să se pregătească pentru un val de căldură cu maxime de până la 46 C.

Met Office a spus că vârful va fi miercuri când Madrid va atinge 39 C și Sevilla 43 C, în timp ce Lisabona va ajunge până la 37 C.

Dar cea mai fierbinte vreme din regiune va fi în Marrakech, care va atinge 46 de grade Celsius în aceeași zi - deși temperaturile vor scădea până la sfârșitul acestei săptămâni.

Un meteorolog al Met Office i-a sfătuit pe turiști să „aibă grijă” dacă vor călători în regiunea de sud-vest a Europei în zilele următoare. El a adăugat că temperaturile înalte de 20C și local la mijlocul de 30C au fost tipice pentru perioada anului - ceea ce înseamnă că cele din această săptămână sunt cu 10C sau mai mult peste medie.