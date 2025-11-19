Simptome severe la scurt timp după consum

Potrivit presei locale, tânăra s-ar fi simțit brusc rău imediat după ce a băut cafeaua, acuzând amețeli, dureri puternice și dificultăți respiratorii. Personalul localului a sunat imediat la numărul de urgență, iar victima a fost transportată la spital în stare gravă.

Tânăra Ayben Ozcilingir Turtura prezenta arsuri grave pe întreg tractul digestiv și respirator. Cadrele medicale suspectează că băutura înghițită de turcoaica, de profesie inginer, ar conține hidroxid de sodiu. Substanța extrem de caustică se regăsește în detergent industrial de vase, care ar fi fost folosită din greșeală în loc de apă.

Medicii au stabilit că simptomele sunt compatibile cu intoxicarea cu o substanță necunoscută, motiv pentru care au decis internarea ei la Terapie Intensivă pentru monitorizare continuă.

Autoritățile investighează: se verifică sursa intoxicației

Poliția și inspectorii sanitari au demarat o anchetă urgentă. Sunt analizate atât băutura consumată de tânără, cât și ustensilele și echipamentele folosite în local. De asemenea, sunt studiate imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a se stabili dacă în incident ar putea fi implicată o persoană din afara personalului.

Incidentul vine într-o perioadă în care opinia publică din Turcia este deja zguduită de moartea suspectă a unei familii întregi, despre care anchetatorii cred că ar fi fost cauzată de o substanță toxică ingerată accidental sau intenționat.